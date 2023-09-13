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        Haberler Gündem Güvenlik 12 yıl hapis cezası olan PKK'lı Kocaeli'de yakalandı

        12 yıl hapis cezası olan PKK'lı Kocaeli'de yakalandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranan 1 kişi polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 22:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 22:02
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        Aranan terörist Kocaeli'de yakalandı
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        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A. isimli şüphelinin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Yapılan operasyonla gözaltına alınan N.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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