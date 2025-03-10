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        Haberler Spor Diğer 12 Türk sporcu doping cezası aldı! - Diğer Haberleri

        12 Türk sporcu doping cezası aldı!

        Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 12 Türk sporcunun doping cezası aldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:10
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        12 Türk sporcu doping cezası aldı!
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        Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) çok sayıda Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping cezası aldı.

        Doping cezası alan sporcular şöyle:

        HALTER: Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma devam ediyor)

        GÜREŞ: Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl)

        BOKS: Şennur Demir (2 yıl), Kerem Özmen (2 yıl), Tuğrul Han Erdemir (Soruşturma devam ediyor)

        Öte yandan halterde Türk sporculara Avrupa Şampiyonası'na katılmama cezası verilebileceği de ifade edildi.

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