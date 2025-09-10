Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor 12 DEV ADAM YARI FİNAL MAÇI TARİHİ: Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 Türkiye-Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda?

        Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2025 12 Dev Adam yarı final maçı hangi kanalda?

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 91-77 galip ayrılarak adını son dört takım arasına yazdıran 12 Dev Adam, 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevincini yaşadı. Tarihi bir başarıya imza atan ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi ise Yunanistan oldu. 12 Dev Adam yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı basketbol tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Yunanistan yarı final maçı hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 12:07 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’in çeyrek final maçında karşılaştığı Polonya'yı 91-77’lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu zaferle birlikte 12 Dev Adam, 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselme sevincini yaşadı. Ay-yıldızlılar, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Yeni bir tarihi başarıya imza atmak isteyen millilerin hedefi, Yunanistan’ı da yenerek finale yükselmek. Peki, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Dev Adam yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        • 2

          TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Yunanistan basketbol maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak.

          Mücadelenin saati henüz resmi olarak duyurulmadı.

        • 3

          TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadelenin yayıncı kuruluşu da henüz belli olmadı. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 4

          AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 24 YIL SONRA YARI FİNALDE

          A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yarı finale yükselme sevinci yaşadı.

          Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl sonra adını yeniden yarı finale yazdırmayı başardı.

          Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

        • 5

          EUROBASKET'TE 68 YIL SONRA 7'DE 7 YAPTI

          A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti.

          Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

          Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.

        • 6

          MAÇ TAKVİMİ

          Turnuvanın yarı finalleri 12 Eylül’de; final müsabakası ise 14 Eylül Pazar günü oynanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa