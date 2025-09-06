EuroBasket 2025 Türkiye basketbol çeyrek finalde rakibi kim, çeyrek final maçı ne zaman?
EuroBasket 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup eden 12 Dev Adam, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Tarihinde en son 2001 yılında yarı final başarısı elde eden Türkiye, bu kez de Polonya-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler şimdi Türkiye'nin çeyrek finaldeki mücadelesinin tarihini merak ediyor. İşte detaylar...
Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, kritik bir galibiyete daha imza attı. İsveç karşısında 85-79’luk skorla parkeden üstün ayrılan Ay-Yıldızlılar, çeyrek finale yükseldi. 12 Dev Adam’ın sıradaki rakibi, Polonya ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadelenin kazananı olacak. Peki, Türkiye’nin EuroBasket 2025 çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? İşte merak edilenler...
12 DEV ADAM BASKETBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden ve turnuvada çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, en son 2001 yılında düzenlenen EuroBasket'te yarı final başarısını göstermişti. Çeyrek final maçı 9 Eylül Salı günü oynanacak.
12 DEV ADAM BASKETBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI RAKİBİ KİM?
12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
ALPEREN ŞENGÜN RÜZGARI
İsveç'e karşı oynanan müsabakada ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribaunt, Cedi Osman 17 sayı ve Ercan Osmani ise 14 sayı, 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. Alperen Şengün 24 sayıyla göz doldurdu.
