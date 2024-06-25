11 Eylül saldırısı hangi yıl oldu? 11 Eylül saldırıları nasıl oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

11 Eylül 2001, dünya tarihine kara bir gün olarak geçti. O gün, Amerika Birleşik Devletleri'nde dört yolcu uçağı, teröristler tarafından kaçırılarak büyük saldırılar gerçekleştirildi. Bu saldırılar, sadece binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmadı, aynı zamanda dünya siyasetini, güvenlik politikalarını ve uluslararası ilişkileri köklü bir şekilde değiştirdi. 11 Eylül saldırıları, modern tarihin en yıkıcı terör eylemlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı. Ve sonucunda, küresel güvenlik algısını ve terörle mücadele stratejilerini köklü bir şekilde değiştirdi. Saldırının ardından, ABD, terörle mücadelede yeni bir dönem başlatarak, Afganistan'da El Kaide ve Taliban rejimine karşı geniş çaplı askeri operasyonlar düzenledi. Bu süreç, "Teröre Karşı Küresel Savaş" olarak adlandırıldı ve birçok ülkenin terörle mücadele politikalarında önemli değişikliklere neden oldu. Bu yazımızda 11 Eylül saldırıları ile ilgili tüm yaşananları ve sonuçlarını kapsamlı olarak inceleyeceğiz.

11 Eylül Ne Zaman Oldu, 11 Eylülde Ne Oldu?

11 Eylül saldırısı hangi yıl oldu sorusu günümüzde hala en çok araştırılan konular arasındadır. 11 Eylül 2001'de, dünya tarihinin en trajik ve dönüm noktalarından biri yaşandı. O sabah, dört yolcu uçağı, El Kaide terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. Bu uçaklardan ikisi, New York City'deki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne çarptı. İlk uçak, American Airlines Flight 11, sabah saat 8.46'da Kuzey Kule'ye çarptı. Bu çarpışma, binada büyük bir yangına ve yıkıma yol açtı. İnsanlar, iş yerlerine gitmek üzere olan bir sabah vakti, bu dehşet verici olaya tanıklık ettiler. Henüz bu çarpışmanın şoku atlatılmamışken, ikinci uçak olan United Airlines Flight 175, saat 9.03'te Güney Kule'ye çarptı. Her iki kule de birkaç saat içinde yıkıldı ve çevredeki binalar büyük hasar gördü.