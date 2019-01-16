Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve sosyal medyayı sallayan Falling Stars ve bornozlu fotoğraf trendinden sonra ünlüler yeni bir akıma merak saldı. Sosyal medyada popüler olan bir trend ile dünyaca ünlü isimler 10 yıl öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. '10 year challenge' (10 yıla meydan okuma) başlığı altında paylaşılan fotoğraflar ünlülerin yaşadığı değişimleri gözler önüne seriyor. Ünlülerin fotoğrafçısı Mert Alaş, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, Anne Hathaway, Jennifer Lopez ve daha pek çok ünlünün Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ünlüler yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.