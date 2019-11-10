10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü... Her yıl 10 Kasım'da tüm yurtta çeşitli törenlerle Atatürk anılıyor. Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi akınına uğruyor. 10 Kasım mesajları ve sözleri ile Atatürk anılıyor. Biz de çevrenizdekiler ile paylaşmanız adına en anlamlı kısa öz 10 kasım mesajları ve sözleri....