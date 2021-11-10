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10 Kasım en duygusal ve en kısa Atatürk sözleri neler? İşte en meşhur ve en güzel 10 Kasım Atatürk sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı ve başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anılıyor. Sosyal medya hesaplarından 10 Kasım Atatürk paylaşımları yapmak isteyen vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini araştırıyor. Atatürk'ün en meşhur sözlerini sizler için derledik. İşte en güzel ve en anlamlı 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk sözleri

10.11.2021 - 09:54 | Güncelleme: GÜNDEM

  • "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

    "Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."

     

  • "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."

    "Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir."

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    "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

    “Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur”

     

  • "Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evlâdı kalmalıyım. Bu sebeple millî bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettiği takdirde, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet gereği olan dostluk, siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de bu arzusundan sarfınazar edinceye kadar amansız düşmanıyım. "

  • "Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz."

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