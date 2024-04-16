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        Haberler Gündem 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba ek ders ödenir mi, okullar tatil mi?

        1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı için geri sayım devam ediyor. Dünyada pek çok ülke gibi Türkiye'de de kutlanan 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde çalışanların gözü "1 Mayıs hangi gün, kaç gün tatil olacak?" sorusuna çevrildi. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 19:08 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:08
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        • 1

          Türkiye resmi olarak ilk kez 1923'te kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım sürüyor. Öğrenci, veliler ve kamu kurumlarında çalışanlar "1 Mayıs resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi, 1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi? İşte ayrıntılar...

        • 2

          1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor.

        • 3

          1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

          1 Mayıs resmi tatiller arasındadır. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında çarşmaba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak. Bu tarihte ise okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil kabul edilecek.

        • 4

          1 MAYIS EK DERS ÖDENİR Mİ?

          1 Mayıs tarihinde denk gelen günlerde ek ders ücretinin ödenmesine devam edilecek.

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