1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı için geri sayım devam ediyor. Dünyada pek çok ülke gibi Türkiye'de de kutlanan 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde çalışanların gözü "1 Mayıs hangi gün, kaç gün tatil olacak?" sorusuna çevrildi. İşte konuyla ilgili merak edilenler...
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Türkiye resmi olarak ilk kez 1923'te kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım sürüyor. Öğrenci, veliler ve kamu kurumlarında çalışanlar "1 Mayıs resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi, 1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi? İşte ayrıntılar...
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1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor.
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1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Mayıs resmi tatiller arasındadır. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında çarşmaba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak. Bu tarihte ise okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil kabul edilecek.
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1 MAYIS EK DERS ÖDENİR Mİ?
1 Mayıs tarihinde denk gelen günlerde ek ders ücretinin ödenmesine devam edilecek.