Türkiye Kupası'nda kura heyecanı... Grup maçlarının tamamlanmasının ardından, çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oluyor. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final maçları ne zaman, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakibi kim olacak?" İşte ZTK çeyrek final seri başı olan ve olmayan takımlar...