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        Haberler Yaşam Zıpkınla balık avlarken, su altında gördüğü demir kalıntıları kayda aldı

        Zıpkınla balık avlarken, su altında gördüğü demir kalıntıları kayda aldı

        Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlayan kişi, deniz tabanında yıllar önce de gördüğü demir kalıntıları su altı kamerasıyla kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:42
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Paşalar köyü açıklarında zıpkınla balık avına çıkan Gürkan Gürbüz, deniz tabanında gördüğü büyük demir kalıntıları zıpkınına bağlı su altı kamerasıyla görüntüledi.

        Gürbüz, söz konusu kalıntılara ilk olarak 8 yıl önce rastladığını söyledi.

        O zaman su bulanık olduğu için hem görüntü alamadığını hem de kalıntıların tamamını göremediğini belirten Gürbüz, "En son dalışımda su çok berrak olduğu için net bir şekilde görebildim ve kameramı açtım, kaydımı aldım. Zaten balık avı yaparken kamera zıpkınıma hazır takılı oluyor. O ara işte batığı görünce direkt kameramı açtım" dedi.

        Deniz tabanında gördüğü kalıntılarla ilgili daha önce araştırmalar yaptığını dile getiren Gürbüz, "Bazıları bana 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlatılmış denizaltı olabileceğini söyledi. 1944 yıllarında Karadeniz'de 3 denizaltı patlatılmış, acaba biri bu mu yoksa başka gemi batığı mı onu bilemiyorum. Uzunluğu 20 metre, genişliği de 7 metre civarında. Çoğu tek parça halinde ama bir kısmı kuma gömülü olduğu için tam da net meydana çıkmamış. Ön tarafında bazı dağınık parçalar vardı ama çoğu bütün halinde duruyor" diye konuştu.

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        #düzce
        #Akçakoca
        #zıpkınla balık avı
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