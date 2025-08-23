Habertürk
        Zeynep Tuğçe Bayat, tatil devam ediyor - Magazin haberleri

        Zeynep Tuğçe Bayat, tatil devam ediyor

        Anne olduktan sonra fit görünümüyle dikkat çeken Bayat, plaj pozlarını sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 23.08.2025 - 20:40
        Tatile devam ediyor
        Bu yıl anne olan ve Atlas adını verdiği oğlunu kucağına alan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, tatile devam ediyor.

        Doğum sonrası fazla kilolarını veren Bayat, fit ve formda haliyle kamera karşısına geçti.

        Ünlü oyuncu, plajda verdiği pozları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Paylaşımlarında bikinisinin renkleriyle dikkat çeken Zeynep Tuğçe Bayat, not olarak; "Mavi, yeşil ve yaz" yazdı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Zeynep Tuğçe Bayat

