Zeynep Öykü, 3. Bilim ve Kültür Şenliği'nin açılış töreninde sahne alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bilim ve Kültür Şenliği'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7 - 8 Mayıs 2025 arasında üniversitenin merkez yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan şenlik, bilimsel etkinliklerin yanı sıra sanat performanslarına da sahne olacak.

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Bu yıl açılış töreninde ise arp sanatçısı Zeynep Öykü sahne alacak. Öykü, Bilecik Gölpazarı'nda Ali Öztürk ile birlikte ürettikleri 'Anatolian Harps' ürünleri ile sahnede yer alacak. Konu hakkında konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl şu ifadeleri kullandı: "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, kuruluşundan bu yana bilim ve kültür alanında önemli çalışmalara imza atarken, kent - üniversite - sanayi iş birliğini güçlendirme misyonunu da sürdürüyor. Bu doğrultuda düzenlenen Bilim ve Kültür Şenliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilecik'teki tüm paydaşları bir araya getirerek şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor."

Valilikten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: Şenliğin bu yılki özel konuklarından biri ise ülkemizin tek arp enstrümanları üreticisi ve virtüöz sanatçılarından Zeynep Öykü olacak. Arp sanatının incelikli ve etkileyici tınılarını dinleyicilerle buluşturan Zeynep Öykü, 3. Bilim ve Kültür Şenliği'nin açılış töreninde gerçekleştireceği muhteşem performansıyla şenliğe sanatsal bir soluk getirecek. Bilim ve sanatın eşsiz uyumunu gözler önüne serecek olan bu özel performans, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 3. Bilim ve Kültür Şenliği, Zeynep Öykü'nün açılış performansının yanı sıra iki gün boyunca birbirinden değerli uzay, bilim, kültür ve sanat alanlarından önemli isimleri ağırlayacak. Panel, söyleşi, sergi ve çeşitli atölye çalışmalarının yer alacağı şenlik, Bilecik ve çevre illerden çok sayıda öğrenci, akademisyen ve sanatseveri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

"BİLİMİN YANINA SANATI KOYDUK" Bilimsel etkinliklerin yanı sıra sanatında yer alacağı şenlik hakkında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı şunları söyledi: Üniversitemizin gelenekselleşen Bilim ve Kültür Şenliği'nin üçüncüsünü düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yılki şenliğimizde bilimsel etkinliklerimizin yanı sıra sanatın da değerli temsilcilerini ağırlayacağız. Açılış törenimizde bizlerle birlikte olacak olan Sayın Zeynep Öykü'nün eşsiz arp dinletisi, şenliğimize ayrı bir anlam katacak. Tüm Bileciklileri ve sanatseverleri bu özel etkinliğimize davet ediyoruz. REKLAM