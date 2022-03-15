Zelenskiy: NATO üyesi olamayacağımızı biliyoruz

Zelenskiy bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ev sahipliğinde düzenlenen, Kuzey Avrupa ve Baltık ülkeleri liderlerinin katıldığı Ortak Sefer Gücü (JEF) zirvesine video konferans aracılığıyla katıldı.
Batılı ülkelere sitemde bulunan Zelenskiy, "NATO’nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi ve Ukrayna hava sahası kapatılırdı. Bizi duymuyorlar ya da duymak istemiyorlar. NATO’nun bazı üyeleri kendi kendilerini korkutuyorlar." dedi.
"BU GERÇEĞİ KABUL ETMELİYİZ"
Zelenskiy toplantıda, "Ukrayna NATO üyesi değil. Bunu anlıyoruz. Yıllardır kapıların açık olduğunu duyuyoruz, ama aynı zamanda İttifak'a katılamayacağımızı da. Bu bir gerçek ve bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
"Açık kapılardan giremiyorsak, yapabileceğimiz, bize yardım edecek, bizi koruyacak partnerlerle iş birliği yapmamız" diyen Zelenskiy, ayrıca güvenlik garantisi istediklerinin de altını çizdi.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini reddederek, 'askeri operasyon' gerçekleştirdiğini söylüyor. "Askeri operasyon" düzenlemesinin gerekçeleri arasında Kiev'in NATO'ya üye olmak istemesini göstermişti. NATO'nun doğuya doğru genişleme planlarını tehdit olarak algılayan Rusya, Ukrayna'nın tarafsız bir statüye sahip olmasını talep ediyor.
Ukrayna, Rusya'nın talep ettiği tarafsız ülke statüsünü kabul etmek için Türkiye ve ABD'nin garantör ülkeler olabileceğini duyurmuş, konu geçen hafta Antalya'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba'nın yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti. Çavuşoğlu, konuyla ilgili bir soruya "Ukrayna'nın bazı ülkelerin garantör olarak burada olmasını istediğini biliyorsunuz. Bunlardan biri de Türkiye'dir" yanıtını vermişti.
"DAHA FAZLA SİLAH GÖNDERİN"
Zelenskiy yaptığı konuşmada, Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlaması için Ukrayna'ya yardım etmesi gerektiğini belirterek, bunun için de Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesini talep etti.
Zelenskiy "Hepimiz Rusya'nın hedefindeyiz ve eğer Ukrayna direnemezse, her şey Avrupa'nın aleyhine sonuçlanacak, bu nedenle bize yardım ederek, kendinize yardım etmenizi talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine gönderilen silahların birlikler tarafından tüketildiğine işaret ederek ülkesine daha fazla silah gönderilmesi talebinde de bulundu. "Nasıl silahlara ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz… Sizin desteğiniz olmadan durum daha zor olurdu, çok minnettarım ama daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu da söylemeliyim" diyen Zelenskiy, daha fazla silah gönderilmesini umduğunun altını çizdi.
Zelenskiy, işgal boyunca toplam 97 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
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