Zalim İstanbul 26. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Zalim İstanbul'da Cenk'in yaptığı itiraf ve Ceren'in oyunu Şeniz'in sonu oldu. Agah, Şeniz'i evden kovdu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Şeniz'in köşke geri dönebilmek için harekete geçtiği ve Nedim'e savaş açtığı görülüyor. Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanı ve 26. son bölüm özeti haberimizde.

ZALİM İSTANBUL 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şeniz, Nedim'e savaş açıyor!

Agah gerçekleri öğrendikten sonra Şeniz'i köşkten kovar. Karaçay mülklerine girişi yasaklanmıştır. Şeniz'e karşı oldukça öfkeli olan Agah tüm gemileri yakmıştır. Duruma anlam veremeyen Damla ise yaşananlardan dolayı Nedim'i suçlar. Annesinin eve geri döneceğini düşünmektedir.

Şeniz'in gitmesiyle eline geçen fırsatı değerlendiren Ceren, köşkte hanımlığını ilan eder. Şeniz'den intikamını aldığını düşünür. Ancak karşısında Damla'yı bulur.

Yaşadığı şokun ardından kendine gelen Şeniz savaş bayraklarını çıkartır. Nedim'den öcünü almaya kararlıdır. Bir şekilde o köşke geri dönecektir. Nedim, Şeniz'e bir uyarıda bulunur. Ancak karşısında intikam ateşiyle tutuşan bir kadın vardır.

Şeniz'in köşke dönmek için bir sonraki hamlesi ne olacak? Agah'ı ikna edebilecek mi?

ZALİM İSTANBUL 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk’in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcıdır. Bu itiraf Agâh’ı yıkarken, Cenk yaptıklarının cezasını kendisine kesecektir. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayayan Cenk geçmişiyle hesaplaşmanın bedelini ağır ödeyecektir.

Agâh oğlunun yaptığının altında ezilirken Nedim amcasının yamacından ayrılamaz. Cemre ise artık geçmişi silmeleri ve geleceğe adım atmaları için Cenk ve Nedim’in ellerini birleştirmeye kararlıdır.

Şeniz yaşananların şokunu üstünden atamadan Ceren eline geçirdiği kayıtla karşısına çıkacaktır. Şeniz’ in tüm kaleleri yıkılırken, Agâh eline geçirdiği ipin ucunu çekmeye kararlıdır. Agâh ipin ucunu yakaladığında ise öfkesi sınır tanımayacaktır.