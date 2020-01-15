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Zalim İstanbul'un 26. bölümünde Cenk'in itirafı, köşkteki dengeleri alt üst etti. Yeni bölümde ise Agah gerçekleri öğrendikten sonra Şeniz'i köşkten kovar. Karaçay mülklerine girişi yasaklanmıştır. Şeniz'e karşı oldukça öfkeli olan Agah tüm gemileri yakmıştır. İşte Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı
ZALİM İSTANBUL 26. BÖLÜM ÖZETİ
Cenk, itirafından sonra vicdan azabı çeker. Bu itiraf bile kalbini ve düşüncelerini rahatlatmamıştır. Babasının ve odadakilerin bakışları ona yük olmaya başlar. Bu sırada Cenk'in dikkatini kendilerini oda dışından izleyen korumanın silahı çeker. Herkesin dalgın olduğu bir anda harekete geçer ve silahı korumanın belinden almayı başarır. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayar. Bu azaptan kurtulmanın tek sonucu olarak kendisini öldürmek olduğunu düşünür. Agah ve diğerleri ne yapacaklarını şaşırırlar. Agah Bey, bir fırsatını bulur ve Cenk'in tetiğe basmadan silahı yakalar. Cenk ve Agah Bey boğuşurlar. Bu esnada silah patlar. Cenk vurulur ve hemen hastaneye yetiştirilir. Zor geçen ameliyat sonrası Cenk yoğun bakıma alınır. Agah Bey, bu olay ile gözlerini köşkteki saklı sırlara çevirir. Peşine düştüğü Şeniz ile ilgili önemli delillere ulaşır.
ZALİM İSTANBUL 27. BÖLÜM FRAGMANI
Agah gerçekleri öğrendikten sonra Şeniz'i köşkten kovar. Karaçay mülklerine girişi yasaklanmıştır. Şeniz'e karşı oldukça öfkeli olan Agah tüm gemileri yakmıştır. Duruma anlam veremeyen Damla ise yaşananlardan dolayı Nedim'i suçlar. Annesinin eve geri döneceğini düşünmektedir.
Şeniz'in gitmesiyle eline geçen fırsatı değerlendiren Ceren, köşkte hanımlığını ilan eder. Şeniz'den intikamını aldığını düşünür. Ancak karşısında Damla'yı bulur.
Yaşadığı şokun ardından kendine gelen Şeniz savaş bayraklarını çıkartır. Nedim'den öcünü almaya kararlıdır. Bir şekilde o köşke geri dönecektir. Nedim, Şeniz'e bir uyarıda bulunur. Ancak karşısında intikam ateşiyle tutuşan bir kadın vardır.
Şeniz'in köşke dönmek için bir sonraki hamlesi ne olacak? Agah'ı ikna edebilecek mi?
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