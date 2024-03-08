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        Haberler Magazin Zafer Algöz'ün acı günü - Magazin haberleri

        Zafer Algöz'ün acı günü

        Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 18:39 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:40
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        Zafer Algöz'ün acı günü
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        Zafer Algöz annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Güner Algöz vefat etti.

        Zafer Algöz, "Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir" dedi.

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        #Güner Algöz

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