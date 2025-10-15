Z kuşağı Teoman'a hayran

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, ortaokul arkadaşıyla buluşarak öğrencilik günlerini yâd ettiğini söyledi. "Eski arkadaşlarımla görüşmeye gayret ediyorum. Eski dostlar, güzel oluyor" diyen Teoman, çalışmaları hakkında ise "Bu hafta İzmir ve Bursa konserim var. Bu ay ve kasım yoğun. Aralık ayında azaltıyoruz. Ocak itibarıyla minimize edeceğim konser meselesini. Yoğun konser vermeyi sevmiyorum. Dozunda tutuyorum. Hiç konser vermeyince kendimi işe yaramaz hissediyorum. İkisinin ortasını buluyorum" diye konuştu.

Teoman, "Z kuşağıyla iletişiminiz nasıl?" sorusuna; "Çocukları seviyorum. Z kuşağı hem eğlenceli hem de mizaha yatkınlar. Takip ettiğimde beni eğlendiriyorlar" yanıtını verdi.

Teoman, "Sosyal medya kendi videonuzu görünce ne hissediyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi; "Ben, 'Ne demişim' diyorum. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Yıldız afra - tafrası yapmıyorum. 58 yaşındayım, yıldız gibi yaşamak istemiyorum. Gündelik hayatım monoton. Bundan da memnunum."

En çok Feyyaz Yiğit ve Doğu Demirkol'a güldüğünü söyleyen Teoman, oyunculuk yapıp - yapmama konusunda düşüncelerini şöyle aktardı; "Oyunculuğa hevesli değilim. Oyunculuk yapma ihtimalim var ama... Belki olur. Aslında rolümü ben yazdım. O sürpriz. Kendimi canlandırmak istemiyorum. İlginç bir şey olacak. Olursa konuşuruz."