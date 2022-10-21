Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini verdi

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1 Ekim’den bu yana 1000’den fazla etkinlikle süren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, sanatseverlere benzersiz bir kültür-sanat deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında İngiliz müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens), Türkiye’de ilk kez konser vererek sanatseverlerle buluştu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ SESLENDİRDİ Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan Albayrak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da izlediği konserde, İslam, “Father & Son”, “Wild World” gibi hitlerini ve zamansız bir umut marşı olan “Peace Train”i Türkiye’de ilk kez seslendirdi.

KONSERİN TÜM GELİRİ BAĞIŞLANDI Yusuf İslam, konserin sonunda ayakta alkışlanırken, konserin tüm geliri, dünyanın dört bir yanındaki insanların beslenmeleri için kurduğu yardım kuruluşu Peace Train’e bağışlandı. İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında da 23 Ekim’de Ankara’da müzikseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında farklı mekanlarda da müzik ziyafeti yaşandı. Şişhane Meydan Açık Hava Sahnesi’nde Mazhar Alanson ve Kıvılcım Ural konser verdi. Fransız Kültür Merkezi’nin önünde Özbek dansları, Odakule Meydanı’nda Orta Asya dansları, Taksim Meydanı’nda ise halay gösterisi ziyaretçilerin keyfini katladı.

AKM Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’nda “Tosun Paşa” filmi gösterilirken, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla yaşadıkları çalkantılı hayatı konu alan, başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’in paylaştığı “Timsah Ateşi” oyunu, AKM Tiyatro Salonu’nda izleyicilerle buluştu. İLK KEZ TÜRKİYE'DE KONSER VERECEK