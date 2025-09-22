Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın formda oyuncularından Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Bir gol atan ve bir de asist yapan Yunus Akgün, "Öncelikle hafta içi, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Zor bir süre. Üç günde bir maç oynuyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak." dedi.

"DAHA İYİ BİR GALATASARAY İZLETECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Yunus Akgün "Hocam nerede görev verirse, elimden geleni yapıyorum. Performansım önemli ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. İnşallah daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz ve her maçı kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.