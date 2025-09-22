Habertürk
        Haberler Gündem YouTube’daki “Soğuk Savaş” programına soruşturma, sunucu ve konuğuna gözaltı kararı

        YouTube’daki “Soğuk Savaş” programına soruşturma, Soydemir ve Akgündüz'e gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, programda "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisine ilişkin yorumlar nedeniyle Hz. Muhammed üzerinden "halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici" ifadeler kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi

        Giriş: 22.09.2025 - 21:40 Güncelleme: 22.09.2025 - 21:40
        Soydemir ve Akgündüz hakkında gözaltı kararı
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre YouTube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, programda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisine dair yapılan yorumların, Hz. Muhammed üzerinden “halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici” nitelikte olduğu iddiasıyla iki isim hakkında soruşturma başlattı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        “Soğuk Savaş” rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır” hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan Boğaç Soydemir ve Programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

        #Boğaz Soydemir
        #Enes Akgündüz
        #haberler
