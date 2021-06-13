Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez? sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

Yolcu uçakları dünyanın hangi bölgesinin üzerinden neredeyse hiç geçmez?

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