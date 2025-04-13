Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı! Katili kardeşi çıktı!

Yıl 2003. Yağmurlu bir eylül ayının ilk gününde, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün merdivenlerinden çıkan biri kadın iki kişi, Kayıplar Büro Amirliği’ni sordu. Kayıplar Büro Amirliği o dönem şubenin ikinci katındaydı. Girişteki polis memurunun yönlendirmesiyle şubeye gelen iki kişi kayıplar masasına çıktı. Polis memuru tarafından karşılanan kişiler yakınlarının kaybolduğunu söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Genç adam ağabeyinin eve gelmediğini ve kendisinden haber alınamadığını geldiği yengesiyle polise anlattı.

CİNAYET MASASINDA YOĞUNLUK

REKLAM advertisement1

Kayıplar masası şikayet dilekçesini alarak kayıp olan adamla ilgili araştırmalara başladı. Kayıp başvurusunda bulunulan kişi eve gelmeyeli bir gün olmuştu. Polis bu kişinin eve döneceğini düşünmüştü. Ancak polis memurunun düşüneceği gibi bir olay olmayacaktı. Bu kayıp başvurusu inanılmaz bir cinayetin öyküsüne uzanacak olayların ilk halkasıydı. O günlerde cinayet masasında ise bir yoğunluk vardı. İstanbul’un dört bir yanından peş peşe işlenen cinayet vakaları cinayet dedektiflerinin çalışma temposunu arttırmıştı.

REKLAM CESET İHBARI GELDİ Bu kayıp başvurusunda iki gün sonra haber merkezi önce Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini anons ederek, ‘Yerde biri kanlar içinde yatıyor’ ihbarını iletti. Verilen adrese giden ekipler bir süre sonra merkezini anons ederek, yerde yatan kişinin kanlar içinde ex olan bir erkek olduğunu söyledi. Haber merkezi bu kez Asayiş Şube Müdürlüğü kanalından 45/55 kodlu ekibi anons ederek ‘İvedi Pendik’teki Gençler Caddesine geçin ex bir şahıs var’ dedi. 45/55 kodlu ekip cinayet masasının Anadolu Yakası’nda görev yapan deneyimli uzmanı olan İsmail Özkan ve ekip arkadaşından oluşuyordu. Ekip şefi Özkan, hemen haber merkezine telsizden cevap vererek olay yerine geçeceğini söyledi. Emekli cinayet uzmanı İsmail Özkan KAYIP BAŞVURUSU YAPILAN KİŞİ ÇIKTI Cinayet uzmanı emekli polis memuru İsmail Özkan, olay yerine gittiklerini belirterek “Olay yerine gittiğimizde bir erkek cesediyle karşılaştık. Tabii ekipler çalışmasını yaptı. Biz de kontrol ettiğimizde şahsın vücudunda herhangi bir kurşun ya da bıçak izi yoktu. Kafasına vurulan sert bir cisimle öldürülmüştü. Kimlik bilgilerine ulaştık. Bu tür olaylarda hemen kayıp başvurusu var mı ona da bakarız. Baktığımızda kayıp başvurusu olan bir şahıs çıktı. Yakınlarına haber verildi. Maktulün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve biz de çalışmamıza başladık" ifadelerini kullandı.

REKLAM "BİZE ÇOK İYİYDİ DIŞARIYA ÇOK KÖTÜYDÜ" Birçok cinayette olduğu gibi bu cinayette de öldürülen kişiyle ilgili bilgiler yakınlarından elde edilecekti. Cinayet masasının deneyimli dedektifi İsmail Özkan, olay sonrası maktulün eşinin ifadesine başvurduklarını belirterek “Kayıp başvurusuna baktık. Eşi ve kardeşi gidip başvurmuş. İş cinayet olduğu için olayı biz devraldık. Eşini ve kardeşini şubeye götürüp dinledik. Maktulün kimseyle bir husumeti var mı yok mu? Son günlerde tartıştığı kimse veya karıştığı olay var mı? Bu tür bilgileri sorduk. Eşi ve kardeşi maktulün kimseyle bir husumeti olduğunu bilmediklerini ancak evde ‘Bize karşı çok iyiydi ama dışarıya karşı çok kötü biriydi’ ifadelerini kullandılar. Bu sözler bizim dikkatimizi çekti" şeklinde konuştu. KİM NEDEN ÖLDÜRSÜN? Ailenin verdiği bilgilerde dışarıya çok kötü olan bu adamın, bir kavga sırasında öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmayı derinleştirdiklerini belirten Özkan şöyle devam etti: "Otopsi raporuna göre maktulümüz kafasına sert bir cisim yani demir bir çubukla vurularak öldürülmüştü. Biz Adli Tıp Kurumu'nda cesedi inceledik. Maktul üzerinde kavga emaresi aradık. Ancak kavga emaresi yoktu. Direkt arkadan kafasına sert bir şekilde vurulmuştu. Bu da bize bunun planlı bir cinayet olabileceğini işaret ediyordu. Biz tabi dışardan biriyse acaba yasak bir ilişkisi var mıydı? Onu bakmaya başladık."

ADAMIN DEĞİL EŞİNİN YASAK İLİŞKİ ÇIKTI Maktulün bağlantıları ve ilişkide olabileceği tüm kişiler mercek altına alındı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu maktulün herhangi bir yasak ilişkisi çıkmadı. Bunun üzerine eşi incelenmeye alındı. Eşinin ve kardeşinin “Bize çok iyiydi. Ama dışarıya çok kötüydü’ sözlerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Özkan şöyle devam etti “Ailenin bu sözlerinden biz şunu da anladık ‘katili dışarıda arayın bizim içimizde değil’ diyerek aslında bizi yönlendirmeye çalışmışlardı. Bu yüzden ölenin en son görüştüğü kişilerin aile bireyleri olduğunu öğrendik. Ve çalışmalarımızda kadının yasak ilişkisi olduğu bilgisine ulaştık." REKLAM KOCASININ KARDEŞİYLE İLİŞKİSİ VARDI Cinayet uzmanları tüm bu bilgilere çok kısa sürede ulaştı. Maktulün eşinin, kayınbiraderi ile yani kocasının kardeşiyle yoğun telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Olay öncesi ve olay sonrası bu ikilinin çok sık görüştüğü tespit edildi. Cinayet uzmanları için şüpheli maktulün eşi ve kardeşiydi. Bu ikili sıkı bir takibe alındı.

KATİL ZANLISI KARDEŞİ ÇIKTI Bu ikili arasında yasak ilişki bulunuyordu. Teknik çalışmalarda öldürülen kişinin en son kardeşiyle evden çıktığı tespit edildi. Önemli bilgiler elde edilmişti. Artık geriye şüphelilerin itiraf etmesi kalmıştı. Özkan ve ekibi bu konuda uzmandılar. Operasyon için düğmeye bastıklarını anlatan Özkan şöyle devam etti: "Elimizdeki verilere göre bu ikisini çapraz sorguya aldık. Yaptığımız sorguda adam suçunu itiraf etti. Ağabeyini öldürdüğünü söyledi. Maktulümüzün katili kardeşi çıkmıştı." YASAK İLİŞKİ CİNAYETİ Yapılan çalışmaların ardından gelen itiraf cinayetin inanılmaz ayrıntılarını da ortaya çıkarttı. Elde edilen ayrıntılara göre, maktulün kardeşi, yengesiyle yasak ilişki yaşıyordu. İlişkileri ilerleyen ikili, tüyler ürperten bir plan yaptı. Plana göre, ağabey yani kadının kocası ortadan kaldırılmalıydı. Kadın bu konuda ilişki yaşadığı kayınbiraderine yardımcı oldu. Ve cinayet planlandı. Plana göre olay günü ağabeyiyle evden çıkan katil kardeş, akşam karanlıkta ağabeyinin kafasına demir çubukla vurdu. Arkadan yürürken üzerinde gizli taşıdığı demir çubuğu çıkartıp ağabeyinin kafasına defalarca vurarak öldürdü.

SONRA KAYIP BAŞVURUSUNA GİTTİLER Cinayetin ardından, hiçbir şey olmamış gibi yengesiyle bir gün sonra polise gitti. Yasak ilişki yaşadığı yengesiyle birlikte polise ağabeyinden bir gündür haber alamadığını belirten katil kardeş kayıp başvurusunda bulundu. Bu tüyler ürperten cinayetten sonra işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklandı. "ABİ NE ZAMAN ÇIKARIM" İnanılmaz bir cinayet hikayesini ekibiyle birlikte çözen Özkan “Şüpheliyi adliyeye götürürken, ağabeyini öldüren katil zanlısı bana ‘abi ne zaman çıkarım’ diye sordu. Adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Bizim için bu dosyada kapanmış oldu” dedi.