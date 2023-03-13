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YKS başvuru son gün tarihi: 2023 YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı ne zaman?

YKS başvuru son gün tarihi: 2023 YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor?

YKS başvuruları 8 Mart itibarıyla başladı. Sınava katılım gösterecek olanların belirlenen tarihler arasında üniversite sınavı başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Adayların gözü YKS başvuruları ne zamana kadar yapılacak? sorusuna çevrildi. İşte YKS başvuru son gün tarihi ile üniversite sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgiler...

Giriş: 13.03.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS başvuru süreci devam ediyor. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS internet sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Üniversite sınavına katılım gösterecek adaylar "YKS başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte ÖSYM sınav takvimi ile YKS son başvuru tarihi...

  • YKS BAŞVURU SON GÜN TARİHİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 08 Mart 2023 tarihi saat 12.00'den itibaren 23 Mart 2023 saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

  • YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    YKS başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ

    2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylardan sadece TYT'ye girecek olanlar 115 Lira ödeyebilirler.

    TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise her bir sınav için 115 TL ödeyecek buna göre toplamda 345 Lira yatıracaklar.

    YKS 2023 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

  • YKS 2023 NE ZAMAN?

    Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre; TYT 17 Haziran'da, AYT de 18 Haziran'da yapılacak .Yabancı dil testi de 18 Haziran'da gerçekleşecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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