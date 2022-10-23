Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Can Cengiz, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Mavi

Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 72 Berk Taşkın), Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 85 Polat Yaldır), Zeki Yavru, Celil Yüksel (Dk. 72 Osman Çelik), Yusuf Emre Gültekin, Laura (Dk. 76 Harris), Ahmet Sağat

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Gökhan Karadeniz, Landel (Dk. 89 Posmac), Kayamba (Dk. 89 Arda Köksal), Furkan Demir (Dk. 69 Ozan Papaker)

Goller: Dk. 2 Laura, Dk. 49 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Dk. 45 (Penaltıdan) Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Posmac (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Onur Ulaş, Dk. 35 Furkan Demir, Dk. 90+6 Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor), Dk. 90+6 Soner Gönül (Yılport Samsunspor)

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