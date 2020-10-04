Yılport Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Memişoğlu, Ferdi Karadoruk

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 78 Ercan Yazıcı),Oğuzhan Gürbulak (Dk. 78 Muhsin Yıldırım),Gökhan Alsan (Dk. 26 İlyas Kubilay Yılmaz),Plumain (Dk. 56 Nadir Çiftçi),Guido Koçer (Dk. 78 Enes İslam İlkim),Tomane

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Rotman, Ali Kaan Güneren (Dk. 59 Bertuğ Bayar),Hadzic (Dk. 81 Mert Efe Çölbeyi),Onurcan Güler (Dk. 59 Musa Nizam),Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Bjarnason (Dk. 81 Hasan Ali Adıgüzel),Taha Yalçıner (Dk. 84 Çekdar Orhan)

Gol: Dk. 52 İlyas Kubilay Yılmaz (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Alperen Babacan (Akhisarspor),Dk. 66 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)