Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatiline devam ediyor
Yıldız Çağrı Atiksoy, yaz mevsiminin son günlerini kızları Mira Milena ve eşi Berk Oktay ile Maldivler'de değerlendiriyor
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay, yaz mevsiminin son günlerine yaklaşırken, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk tatillerini Maldivler'de sürdürüyor.
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Ünlü oyuncu çift, yaz sezonunun sonlarına yaklaşırken, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.
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38 yaşındaki oyuncu, fırsat buldukça tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.
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Yıldız Çağrı Atiksoy, bu kez sosyal medya hesabında, kırmızı pareosuyla plajda eşiyle birlikte tatilin keyfini çıkardığı anları paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram