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        Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatiline devam ediyor - Magazin haberleri

        Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatiline devam ediyor

        Yıldız Çağrı Atiksoy, yaz mevsiminin son günlerini kızları Mira Milena ve eşi Berk Oktay ile Maldivler'de değerlendiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:28
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          Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay, yaz mevsiminin son günlerine yaklaşırken, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk tatillerini Maldivler'de sürdürüyor.

        • 2

          Ünlü oyuncu çift, yaz sezonunun sonlarına yaklaşırken, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

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          38 yaşındaki oyuncu, fırsat buldukça tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.

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          Yıldız Çağrı Atiksoy, bu kez sosyal medya hesabında, kırmızı pareosuyla plajda eşiyle birlikte tatilin keyfini çıkardığı anları paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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