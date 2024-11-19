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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Yeşilçam klasikleri Beyoğlu Sineması'nda

        Yeşilçam klasikleri Beyoğlu Sineması'nda

        'Kapıcılar Kralı', 'Susuz Yaz', 'Korkuyorum Anne', 'Her Şey Çok Güzel Olacak' g2ibi Yeşilçam klasikleri 19-30 Kasım arasında Beyoğlu Sineması'nda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 01:15 Güncelleme: 19.11.2024 - 01:15
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        Yeşilçam klasikleri Beyoğlu Sineması'nda
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        Beyoğlu Sineması, her ay İBB Kültür tarafından özenle hazırlanan etkinlik programlarına ev sahipliği yapıyor.

        19-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Zeki Ökten’in “Kapıcılar Kralı”, Ali Kemal Pasiner’in “Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler”, Tarık Aktaş’ın “Nebula”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Metin Erksan’ın “Susuz Yaz”, Reha Erdem’in “Korkuyorum Anne” ve Ömer Vargı’nın “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmleri seyirciyle buluşacak. Çocuk Matinesi’nde ise “Küçük Deniz Kızı Ponyo”nun gösterimi gerçekleşecek. Program kapsamında gerçekleşecek söyleşilerde ise sinemamızın değerli isimleri İstanbullularla buluşacak.

        Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programlarına İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir, etkinliklerin ücretsiz biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

        PROGRAM

        19 Kasım Salı

        16.00 Film Gösterimi: “Kapıcılar Kralı” (İstanbul Hikâyeleri)

        Yönetmen: Zeki Ökten

        19.00 Film Gösterimi: “Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler” (Salı Belgeselleri)

        Yönetmen: Ali Kemal Pasiner

        20 Kasım Çarşamba

        19.00 Film Gösterimi ve Söyleşi: “Nebula” (YakınDönem Bağımsızlar)

        Yönetmen: Tarık Aktaş

        Tarık Aktaş ve Güneş Şekeroğlu ile söyleşi

        22 Kasım Cuma

        19.00 Film Gösterimi ve Söyleşi: “Ceviz Ağacı” (Uzak Olmayan Bir Geçmişten)

        Yönetmen: Faysal Soysal

        Faysal Soysal ile söyleşi, Moderatör: Çiğdem Vitrinel

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        23 Kasım Cumartesi

        19.00 Kısa Film Gösterimi: “Metin Erksan Biyografisi”

        Film Gösterimi ve Söyleşi: “Susuz Yaz” (Türk Sinemasının Unutulmaz Yönetmenleri)

        Yönetmen: Metin Erksan

        Hüseyin Karabey ve Serkan Acar ile söyleşi

        24 Kasım Pazar

        13.00 Çocuk Matinesi: “Küçük Deniz Kızı Ponyo”

        29 Kasım Cuma

        16.00 Film Gösterimi: “Korkuyorum Anne” (İstanbul Hikâyeleri)

        Yönetmen: Reha Erdem

        30 Kasım Cumartesi

        16.00 Film Gösterimi: “Her Şey Çok Güzel Olacak” (İstanbul Hikâyeleri)

        Yönetmen: Ömer Vargı

        15.00 Söyleşi: “Sinemamızda 80 Sonrası Gerçekçiler” (Meraklısına Sinema Sohbetleri)

        Barış Saydam ile söyleşi

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        #Beyoğlu Sineması
        #İBB Kültür
        #Kemal Sunal
        #Yeşilçam
        #film
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