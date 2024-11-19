Yeşilçam klasikleri Beyoğlu Sineması'nda

Beyoğlu Sineması, her ay İBB Kültür tarafından özenle hazırlanan etkinlik programlarına ev sahipliği yapıyor.

REKLAM advertisement1

19-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Zeki Ökten’in “Kapıcılar Kralı”, Ali Kemal Pasiner’in “Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler”, Tarık Aktaş’ın “Nebula”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Metin Erksan’ın “Susuz Yaz”, Reha Erdem’in “Korkuyorum Anne” ve Ömer Vargı’nın “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmleri seyirciyle buluşacak. Çocuk Matinesi’nde ise “Küçük Deniz Kızı Ponyo”nun gösterimi gerçekleşecek. Program kapsamında gerçekleşecek söyleşilerde ise sinemamızın değerli isimleri İstanbullularla buluşacak.

Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programlarına İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir, etkinliklerin ücretsiz biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir. PROGRAM

19 Kasım Salı 16.00 Film Gösterimi: “Kapıcılar Kralı” (İstanbul Hikâyeleri) Yönetmen: Zeki Ökten 19.00 Film Gösterimi: “Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler” (Salı Belgeselleri) Yönetmen: Ali Kemal Pasiner 20 Kasım Çarşamba 19.00 Film Gösterimi ve Söyleşi: “Nebula” (YakınDönem Bağımsızlar)

Yönetmen: Tarık Aktaş Tarık Aktaş ve Güneş Şekeroğlu ile söyleşi 22 Kasım Cuma 19.00 Film Gösterimi ve Söyleşi: “Ceviz Ağacı” (Uzak Olmayan Bir Geçmişten) Yönetmen: Faysal Soysal Faysal Soysal ile söyleşi, Moderatör: Çiğdem Vitrinel REKLAM 23 Kasım Cumartesi 19.00 Kısa Film Gösterimi: “Metin Erksan Biyografisi”

Film Gösterimi ve Söyleşi: “Susuz Yaz” (Türk Sinemasının Unutulmaz Yönetmenleri) Yönetmen: Metin Erksan Hüseyin Karabey ve Serkan Acar ile söyleşi 24 Kasım Pazar 13.00 Çocuk Matinesi: “Küçük Deniz Kızı Ponyo” 29 Kasım Cuma 16.00 Film Gösterimi: “Korkuyorum Anne” (İstanbul Hikâyeleri)

Yönetmen: Reha Erdem 30 Kasım Cumartesi 16.00 Film Gösterimi: “Her Şey Çok Güzel Olacak” (İstanbul Hikâyeleri) Yönetmen: Ömer Vargı 15.00 Söyleşi: “Sinemamızda 80 Sonrası Gerçekçiler” (Meraklısına Sinema Sohbetleri) Barış Saydam ile söyleşi