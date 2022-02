Yeni Zelanda'da protestolara ilginç müdahale

HABERTURK.COM / Reuters

Yeni Zelanda polisi Pazar günü Wellington'daki Parlamento önünde aşı karşıtı göstericileri rahatsız etmek ve dağıtmak için müzik kullandı. Ancak protestocular müziğe dans ederek eşlik etti, polisin stratejisi işe yaramadı.

Zorunlu koronavirüs aşısına karşı başlayan protestolar Kanada'da devam ederken, başka ülkelerde de bu protestolardan etkilenerek gösteriler başladı.

Yeni Zelanda Parlamentosu önünde koronavirüs önlemlerine karşı günlerdir eylem yapan protestocuları dağıtmak için polis ilginç bir yöntem denedi. Protestocuları dağıtmak için Disney'in Frozen filminden Let It Go, çocuk şarkısı Baby Shark gibi şarkılar çalındı ancak göstericiler şarkılara dans ederek eşlik etti.

YENİ ZELANDA'DA PROTESTOLAR

8 Şubat'ta ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocu araçlarıyla başkent sokaklarını saatlerce tıkamış ve ardından parlamentonun önünde toplanmaya başlamıştı.

Parlamento çevresindeki sokakların ortasına park edilen araçlar sokakları trafiğe kapatmıştı. Bölgedeki birçok iş yeri protestolar nedeniyle kapılarını kapatmıştı.

Protestoları, öncekilerin aksine milletvekillerinin büyük ölçüde görmezden geldiği aktarılırken Başbakan Jacinda Ardern de protestocuları "azınlık" olarak nitelendirerek "Yeni Zelandalıların çoğu birbirlerini güvende tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." demişti.

Protestocuların şikayetleri arasında öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların Kovid-19'a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.

Yeni Zelanda’da bugüne kadar yaklaşık 20 bin Kovid-19 vakası görülürken salgının başından bu yana 53 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"Our World in Data"nın verilerine göre, Yeni Zelandalıların yaklaşık yüzde 77'si aşılandı.