Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan Kulübü Al-Ettifaq takımından sol bek oyuncusu Oussama Haddadi ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ettifaq Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi" denildi.