Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen ve Malatya ekibiyle prensip anlaşmasına varan tecrübeli file bekçisi, kente geldi.

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki kaleci, daha sonra Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

Herrera ile imzalanan sözleşmenin 1 yıllık olduğu bildirildi.