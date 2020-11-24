Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

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