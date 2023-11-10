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        Haberler Magazin Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları - Magazin haberleri

        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 09:09 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:54
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        • 1

          TÜRKAN ŞORAY

          Ata’m... Daima senin aydınlattığın yolda, yürüyeceğiz...

        • 2

          HÜLYA KOÇYİĞİT

          1954 & 2023... Rakamlar dışında değişen bir şey yok Ata’m… Sevgin de özlemin de aynı kalbimde; sana verdiğim sözleri tutmuş olmanın huzuru ve mutluluğu var içimde. Gücümü hep senden, ilkelerinden ve Cumhuriyet’ten alarak, sanatın ışığı hiç sönmesin diye çok çalıştım. İşimi layıkıyla yapan bir sanatçı olabildiysem bunu, sana ve Cumhuriyet’e borçlu olduğumu hiç unutmadım. Bir kez daha sevgi, saygı ve minnet ile...

        • 3

          FİLİZ AKIN

          Bugün eğer özgür bir ülkede yaşıyorsak, Cumhuriyet kadınları olarak mesleklerimizi yapabildiysek, sevgi, saygı görüp alkışlanlanma şerefini tadabildiysek eğer, kendi ayaklarımız üzerinde durup başlarımız dik yürüyebiliyorsak senin sayendedir. Bugün olduğum her şey için sana minnettarım ve seni ebediyete uğurladığımız gün saat 9'u 5 geçe kalbimizi yoklayalım. Eğer hala atıyorsa sen oradasın ve ölmedin demektir Yüce Ata'm...

        • 4

          FAZIL SAY

          Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyoruz. İzindeyiz. 10 Kasım 2023...

        • 5

          DEMET AKBAĞ

          1881 - 1938... Mustafa Kemal Atatürk...

        • 6

          ZAFER ALGÖZ

          Yaşa Mustafa Kemal Paşa… Adın yazılacak mücevher taşa… Sonsuza kadar özlem ve saygıyla...

        • 7

          TARKAN

          Sen rahat uyu Ata'm…

        • 8

          TOLGA ÇEVİK

          Saygıyla, minnetle ve her geçen gün artan bir özlemle anıyorum...

        • 9

          KENAN DOĞULU

          Bizim için ölümsüz ve unutulmazsın Ata'm... Bize en büyük armağanın olan Cumhuriyetin yüzüncü yılında, yaktığın ışığın altında gururla yürümeye devam ediyoruz.

        • 10

          GÜLŞEN BUBİKOĞLU

          Bıraktığın iz asla silinmez.

        • 11

          DEMET SAĞIROĞLU

          Cümleleri ne kadar süslesek de, sana olan özlemimizi ifade edemez Ata'm... Büyük saygı, sevgi ve minnetle...

        • 12

          YONCA LODİ

          Çocukken, yokluğunuza bastırdığımız kasımpatları gibi yaprak yaprak döküldüğümüz zamanlarımız var. Yine gücümüzü yolunuzdan alıp devam ederiz Ata'm... Ama daha çok özleyerek, anarak, anlayarak… Rahmet içinde uyuyunuz...

        • 13

          ARDA TURAN

          Geleceğe umutla bakabiliyorsak, imkansız nedir bilmiyorsak hepsi senin sayende Ata'm. Senin açtığın yolda, gösterdiğin hedefe son nefesimize kadar yürüyeceğiz. Kalbimizde senin sevginle, seni gururlandırmak için çalışacağız. Sonsuz sevgiyle…

        • 14

          VOLKAN KONAK

          Eser durursun hafızamda. Işığım benim... Mustafa Kemal Atatürk...

        • 15

          FERHAT GÖÇER

          Saygıyla ve özlemle…

        • 16

          MURAT BOZ

          Özlemle…

        • 17

          ÇAĞLA ŞIKEL

          Saygı, minnet ve özlemle... Sen rahat uyu Ata'm, izindeyiz.

        • 18

          NİLGÜN BELGÜN

          Her daim özlemle, saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum…
          Biz Cumhuriyet kadınları sana minnettarız Ata'm... Mustafa Kemal Atatürk...

        • 19

          RIZA KOCAOĞLU

          Ata'mızı saygı ve özlemle...

        • 20

          SERKAN ALTUNORAK

          10 Kasım...

        • 21

          AYÇA ERTURAN

          Yüreğimin içi Ata'm...

        • 22

          İBRAHİM BÜYÜKAK

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