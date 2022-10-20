Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz

Yeni Malatyaspor: Ahmet Türkaslan, Awuku (Dk. 62 Nshimirimana), Burak Kavlak, Arda Şengül, Erşan Yaşa, Atakan Müjde (Dk 62 Barış Başdaş), Hüseyin Ekici (Dk. 69 Doğukan Emeksiz), Cengizhan Akgün (Dk. 76 Malle), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Ogün Özçiçek), Mert Altıntaş, Yakup Alkan (Dk. 97 Enes Savucu),

BC Group Ağrı 1970: Göktan Cörüt, Kıraç Baş (Dk. 107 Kuban Altunbudak), Adem Kaba, Yasin Yıldız (Dk. 69 Anıl Çıracı), Mahsun Gediklioğlu, Muhammet Gundak (Dk. 60 Taner Yıldız), Burak Seres (Dk. 69 Emre Yaşar), Ahmet Kartal, Muhammed Yavaş, Ahmet Kutlu (Dk. 60 Muhammet Furkan Kılıç ), Murat Torun

Goller: Dk. 17 Yakup Alkan (Penaltıdan), Dk. 80 Mert Altıntaş, Dk. 89 Adem Kaba (Kendi kalesine) (Yeni Malatyaspor), Dk. 54 Burak Kavlak (Kendi kalesine) Dk. 68 Muhammet Furkan Kılıç, Dk. 75 Murat Torun (Penaltıdan) (BC Group Ağrı 1970)

Sarı kartlar: Dk. 49 Burak Kavlak, Dk. 53 Awuku, Dk. 83 Yakup Alkan, Dk. 90+3 Ogün Özçiçek (Yeni Malatyaspor), Dk. 15 Muhammet Yavaş, Dk. 83 Adem Kaba, Dk. 67 Göktan Cörüt, Dk. 104 Anıl Çıracı, Dk. 110 Mansur Gedikoğlu (BC Group Ağrı 1970)