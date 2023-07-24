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Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, B-SUV segmentindeki modeli Kona'nın ikinci neslini Türkiye'de satışa sundu.

Bir önceki jenerasyona göre büyüyen boyutları ile dikkat çeken yeni Kona, dört farklı motor seçeneği ile Türkiye'ye geldi.

Yeni Kona'nın özelliklerine geçmeden önce, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel'in otomobilin Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen lansmanında gündeme dair yaptığı açıklamalara bakmakta fayda var.

Ekonomide gelişmelerin piyasaya etkileri olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Berkel, "Para politikasındaki değişim, otomobil müşterisini etkiliyor. Faiz artışları ve krediye ulaşmadaki zorluklar piyasanın iştahını azaltıyor. Otomobili yatırım aracı olarak görüp alan geniş bir grup faizlerin artması ile birlikte azalıyor. O yüzden yılın ikinci yarısında pazarın temposu düşebilir" dedi.

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Temmuz'da 100 bin adedin üzerinde bir pazar beklentisi içerisinde olduklarını anlatan Berkel, "Yıl sonuna doğru talepte bir azalma bekliyoruz. Bizim yıl sonu için pazar tahminimiz 900 bin adet seviyesinde" diye konuştu.

Berkel, artık araç bulunurluk sorununun gündemden çıktığını da vurgulayarak, "Bizim yerli araç satış oranımız ilk 6 ayda yüzde 70 oldu, ama ithal araçta bulunurluk sorunu yaşadık. Özellikle Tucson’da istediğimiz adetleri getiremedik" dedi.

'ÖTV KONUSUNDA OSD İLE AYNI DÜŞÜNÜYORUZ'

Hatırlanacak olursa, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tüm otomobillerin yüzde 80 ve üzeri ÖTV'de olmasına yönelik eleştiride bulunmuş ve bu durumun gözden geçirilmesini talep etmişti.

OSD'den ÖTV açıklaması Haberi Görüntüle

Bu açıklamayı haklı bulduklarını kaydeden Murat Berkel, "OSD’nin geçtiğimiz hafta yaptığı ÖTV açıklamasına katılıyoruz. Geldiğimiz noktada, giriş modelimiz i10 ile SUV modelimiz Tucson müşterisi aynı vergiyi ödüyor. Bu adaletsizlik giderilmeli ve matrahlar güncellenmeli. Matrah güncellemesi en son Kasım 2022'de yapıldı. O dönem dolar kuru 19 TL'ydi, şimdi 27 TL oldu, bu göz ardı edilmemeli" görüşünü paylaştı.

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Döviz kurunda son dönemde yaşanan artışların fiyatlara etkisi olacağından da bahseden Berkel, "Kurdaki artışlar önümüzdeki dönemde tedarikçilerin fiyatlarına yansımaya başlayacak. Bu da bizim üretim maliyetlerimize yansıyacak. Kurun sert çıkışı önümüzdeki dönemde fiyatlara etki edecek. Eylül-Ekim gibi bu artışları görürüz. Öte yandan, artan fiyatlar müşteri bulmayı da zorlaştırabilir" dedi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai'nin Türkiye fabrikasında ileride elektrikli bir model üretilebileceğinin sinyalini de vererek, "Ürettiğimiz araçları Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Orada elektrikli araçlar sayılarını gittikçe artırıyor. Hyundai, Avrupa'ya Çekya, Türkiye ve Kore'den araç ihraç ediyor. Bu kapsamda, Türkiye fabrikasının elektrikli araç üretimi için orta ve uzun vadede dönüşümü olacak diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 4 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ İLE GELDİ Murat Berkel'in açıklamalarının ardından gelelim yeni Kona'ya. İlk etapta benzinli ve hibrit motor seçeneği ile satışa sunulan Kona'ya, yıl sonunda tam elektrikli bir alternatif de gelecek. İçten yanmalı benzinli motor seçenekleri 120 beygirlik (200 Nm tork) 1.0 litrelik T-GDi Elite DCT ile başlarken, 198 beygir (265 Nm tork) gücündeki 1.6 T-GDi motor ise sadece N Line versiyon ile satışa sunuluyor.

REKLAM Kona'nın hibrit versiyonu ise, 141 beygir güç ve 265 Nm tork değeri sunan 1.6 lt GDi motordan oluşuyor. Bu motor seçenekleri, turbo versiyonlarda 7 ileri çift kavramalı şanzımanla (7DCT) kombine edilirken, hibrit versiyon ise 6 ileri çift kavramalı şanzıman (6DCT) ile geliyor. Ayrıca, N Line versiyon dört tekerlekten çekişle sunulurken diğer seçenekler ise önden çekişli olarak satın alınabiliyor. BOYUTLAR SEGMENT SINIRINI ZORLUYOR Yapılan açıklamaya göre, Kona önceki nesle kıyasla boyu 145 mm, genişliği 25 mm, yüksekliği 35 mm ve dingil mesafesi de 60 mm arttı. Böylece aracın boyu 4350 mm, genişliği 1825 mm, yüksekliği 1585 mm ve dingil mesafesi 2660 mm oldu. Batum yollarında yaptığımız yaklaşık 80 kilometrelik sürüş esnasında, aracın büyüyen boyutlarının iç mekandaki etkisinin hissedildiğini fark ettik. Öyle ki, aracın uzayan dingil mesafesi ve kalınlığı azaltılan ön koltuklarının özellikle arka diz mesafesinde iyileştirme yarattığı net bir şekilde söylenebilir. Özetle, boyut artışları aracın içindeyken kendiniz bir B-SUV yerine sanki C-SUV bir model ile yolculuk yapıyormuşsunuz hissiyatı yaşamanıza yol açıyor.

REKLAM Devam edecek olursak, Kona'nın iç mekanında markanın tam elektrikli modeli Ioniq 5'ten esintiler yer alıyor. 12.3 inçlik entegre çift ekranı modern bir görünüm sunarken, kabin içerisinde sunulan malzeme kalitesi ise sınıf ortalamalarında yer alıyor. Kabin içerisinde eleştirilebilecek bir nokta ise, orta konsolda geniş saklama alanının üzerinde herhangi bir kapak olmaması. Bu durum, kol dayama ünitesinin altındaki saklama alanı da dahil olmak üzere bu bölümde saklanan eşyaların olduğu gibi dışarıdan görülmesine neden oluyor. Kona'nın N Line versiyonu ile yaptığımız sürüşte, Batum'un virajlı yollarında aracın yol tutuşunun iyileştirildiğini ve virajlarda yan yatma hissiyatının azaltıldığını gözlemledik. Ayrıca, aracın yalıtım seviyesi de yerini aldığı modele göre daha iyi bir noktaya gelmiş. Otoban sürüşlerinde dahi, kabin içerisinde özellikle bir Uzakdoğulu modele göre yol sesi ve rüzgar sesinin iyi bir şekilde yalıtıldığını belirtelim. Kona'nın direksiyon simidinin üzerinde Ioniq'te de olduğu gibi, marka logosu yerine dört noktadan oluşan yeni bir logo tasarıma yer verilmesi ise, markanın imajını yukarı çekme girişimi olarak değerlendirebilir. Aynı şekilde, aracın direksiyon yanına monte edilen vites değiştirme kumandası da Korelinin yenilikleri arasında yer alıyor. DONANIMLAR FİYATI YUKARI ÇEKİYOR Standart olarak yüksek bir donanım seviyesi ile satışa sunulan Kona'da, bizim kullandığımız N Line versiyonda koltuk soğutma gibi daha üst segmentlerde bile opsiyonel olarak sunulan donanımlar standart olarak yer alıyordu. REKLAM Araçta, Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Güvenli Çıkış Uyarısı (SEW) gibi çeşitli gelişmiş sürücü destek sistemleriyle (ADAS) geliyor. Akıllı Hız Limit Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM), Uzun Far Yardımı (HBA), Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi güvenlik donanımları da standart olarak sunuluyor. Dış tasarımda ise LED far şeritleri ve 18 inch jantlar Kona'nın standart donanımları yer alıyor. Tüm bu donanımlar sürüş güvenliği ve konfor sağlarken, aracın fiyatını da yukarı çekiyor. Kona'nın 1.0 litrelik versiyonu 1 milyon 612 bin TL'den başlıyor. Aracın fiyatı N Line versiyonda 1 milyon 826 bin TL'ye kadar çıkıyor. Fiyatlar, Kona'nın rakiplerinden yüksek olması ile dikkat çekerken, modelin büyük kardeşi Tucson ile de benzer seviyelerde olması kafa karışıklığı yaratıyor. Bu durumun nedenlerini sorduğumuz Hyundai Türkiye yetkilileri, düşük versiyon ile yüksek versiyon arasında çok fazla fiyat farkı olmadığını, dolayısı ile Kona'yı yüksek donanım paketleri ile getirdiklerini ifade ettiler. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki sene devreye alacağı yeni güvenlik standartlarına Kona'da şimdiden yer verildiğini ve bunun da fiyata yansıdığı bilgisini de aktaralım. Bu durum, önümüzdeki sene piyasadaki tüm araçların fiyatlarının günümüzdekinde daha yüksek olacağının da bir göstergesi durumunda. YENİ MODELLER YOLDA Hyundai, yeni Kona ile b-suv segmentindeki yerli modeli Bayon arasındaki makası hem boyut hem de kalite olarak iyice açmış durumda. Yıl sonuna kadar Türkiye'ye 2 bin adet yeni Kona getirecek Koreli marka, fiyat seviyesi yüzünden Kona ile belki liderliğe oynamayacak olabilir. Fakat Kona'nın marka imajına olumlu katkı sağlayacağına ise kesin gözüyle bakmak lazım. Hyundai'nin yıl sonunda tam elektrikli modeli Ioniq 6'yı, önümüzdeki sene ise d-segment SUV modeli yeni Santa Fe'yi de Türkiye'ye getireceğini aktararak şimdilik noktayı koyalım.