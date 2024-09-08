Yeni eğitim dönemi öncesi sahiller doldu
Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Antalya'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi sahiller doldu. Meteoroloji'nin verilerine göre sıcak ve güneşli havanın gelecek hafta da devam etmesi bekleniyor.
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Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
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Havanın 34 derece, nem oranının ise yüzde 70'e kadar ulaştığı kentte sıcak havadan bunalanlar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
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Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda güneşlenirken, bir bölümü ise sıcaklığı 31 derece olan denize girdi. Yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde sahillerde çocukların sayısının fazla olduğu görüldü.
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcak ve güneşli havanın gelecek hafta da devam etmesi bekleniyor.