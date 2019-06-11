2. Sayfa programının haberine göre, Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Yeliz Şar annesinin durumunu, " Bir aydır hastanede yatıyoruz. Enfeksiyonla uğraşıyoruz, babamı da ben daha önce enfeksiyondan kaybettiğim için anne- baba gibisi yok. Herkesten dua istiyorum annem için Allah kimseye eksikliğini göstermesin." sözleriyle anlattı.