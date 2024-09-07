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        Haberler Yaşam "Yeğenime saklambaçta kaybedeceğimi düşünmezdim!" 15 kişi baktıkça daha da komik hale gelen anlarını paylaştı!

        "Yeğenime saklambaçta kaybedeceğimi düşünmezdim!" 15 kişi baktıkça daha da komik hale gelen anlarını paylaştı!

        İşle ve ev işleriyle geçen uzun bir günün ardından, kahkaha atarak rahatlamak ve yeniden enerji toplamaktan daha iyi bir şey yoktur. 10 farklı kişi bir sosyal medya platformunda kendilerini gülümseten anları takipçileri ile paylaştı! İşte sizi de gülümsetecek o kareler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 09:00 Güncelleme: 07.09.2024 - 09:00
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        • 1

          "3 yaşındaki çocuğuma saklambaç oynamayı öğretiyorum."

        • 2

          “Hiçbir şeyden pişman değilim.”

        • 3

          "Henüz 6 aylığım ve katı gıdaya geçiş iyi gidiyor."

        • 4

          “Yeğenimle saklambaç oynarken kaybedeceğimi hiç düşünmezdim.”

        • 5

          “Köpek travmatik bir olay yaşıyormuş gibi görünüyor.”

        • 6

          "Bu koltuk çok rahat!"

        • 7

          “Tamamen uyanıktı ve işe odaklanmıştı.”

        • 8

          “Kedim bu akşam yemeğinde biftek servis edilmesini nazikçe bekledi.”

        • 9

          "En iyi fotoğrafını çerçevelettik."

        • 10

          "Kediye kendi yatağının ne kadar rahat olduğunu gösteriyor."

        • 11

          “Karısının fotoğrafın photoshoplu olduğunu ne zaman fark edecek?"

        • 12

          "Kendimi kediler için bir hayvanat bahçesindeymişim gibi hissediyorum. İkisine de sahip değiliz."

        • 13

          "Çocuğum 10 yıl önce benim bu resmimi yaptı, hala aynı görünüyorum!"

        • 14

          “Bugün köpeğimiz için yeni yatağı aldık.”

        • 15

          "Biraz daha yemek alabilir miyim lütfen?"

        • 16

          "Kocamın gerçekten Shaggy olduğuna inanmaya başladım."

        • 17

          “Herkes kung fu dövüşüyordu!”

        • 18

          "Ödül mamasının açıldığını duydu."

          Fotoğraf kaynak: Reddit

          Kaynak: Bright Side

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