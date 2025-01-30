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        Haberler Bilgi Yaşam YDUS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDUS 2. Dönem sonuçları sorgulama ekranı

        YDUS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDUS 2. Dönem sonuçları sorgulama ekranı

        YDUS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada adayların sınav sonuçlarına 30 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir dendi. İşte ÖSYM YDUS 2. Dönem sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:17
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        • 1

          YDUS 2 sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-YDUS 2. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 45 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        • 2

          YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          2024-YDUS 2. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

          15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-YDUS 2. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 45 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılmıştır.

        • 3

          Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          2024-YDUS 2.Dönem Sınav Sonuçları

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