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        YDS 2 başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? 2024 YDS/2 başvuru ve sınav tarihi

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 3 Kasım Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru tarihleri araştırılıyor. Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere YDS 2 başvuru tarihleri belli oldu. Peki YDS 2 başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:59
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        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024-YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular 17 Eylül’de başladı. Kasım ayındaki sınava katılacak olan öğrenciler başvurunun son tarihini sorguluyor. Peki YDS 2 başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, 2024 YDS/2 başvuru ve sınav tarihi

        • 2

          YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

          Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

          YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 sınavı başvuruları 17.09.2024-25.09.2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          YDS NEDİR?

          Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan ve ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının yerini alan merkezi bir yabancı dil sınavıdır. YDS, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilir.

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