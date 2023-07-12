Yazlık bölgelerde ev kiraları otellerle yarışıyor

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TSKB Gayrimenkul Değerleme, gayrimenkul sektörünün 2023 yaz trendlerine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye'nin yazlık bölgelerindeki kiralamaları, konut fiyat artış oranlarını ve yabancılara konut satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

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Yazlık bölgelerdeki 6 aylık fiyat artışı, 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası (Aylık), 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası (Gecelik) ve Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat verileri şöyle:

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Bodrum 6 aylık fiyat artışı (%): 55 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 95.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 3.167 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 4.000

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Çeşme 6 aylık fiyat artışı (%): 30 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 100.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 3.333 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 3.500

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Datça 6 aylık fiyat artışı (%): 30 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 30.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 1.000 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 2.500

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Didim 6 aylık fiyat artışı (%): 30 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 40.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 1.333 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 3.000

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Fethiye 6 aylık fiyat artışı (%): 50 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 30.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 1.000 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 3.500

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Foça 6 aylık fiyat artışı (%): 80 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 35.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 1.167 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 2.250

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Karaburun 6 aylık fiyat artışı (%): 35 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 30.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 1.000 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 1.500

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Alanya 6 aylık fiyat artışı (%): 115 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 50.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 1.667 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 2.000

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Kaş 6 aylık fiyat artışı (%): 65 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 90.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 3.000 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 3.500

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Kemer 6 aylık fiyat artışı (%): 95 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 75.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 2.500 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 2.750

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Kuşadası 6 aylık fiyat artışı (%): 40 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 40.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 1.333 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 2.750

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Marmaris 6 aylık fiyat artışı (%): 50 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 40.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 1.333 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 3.500

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Urla 6 aylık fiyat artışı (%): 45 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Aylık (TL): 45.000 2+1 Ortalama Müstakil Ev Kirası Gecelik (TL): 1.500 Butik Otel-Apart Otel Ortalama Gecelik Fiyat (TL): 2.500

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Yazlık bölgelerdeki konut fiyat artış oranlarını da değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya şöyle konuştu: "İzmir ilinde Urla, Çeşme, Karaburun ve Foça ilçelerinde son 6 aylık verileri değerlendirdiğimizde; İzmir'in yazlık kesimlerinden Foça'da birim satış verilerindeki artışın %80, Çeşme'de %30, Urla'da %45, Karaburun'da ise %35 civarında olduğu görülüyor. Foça ilçesinde uzun yıllardır proje çalışmaları ve inşaat süreci devam eden Foça Marina'nın açılmasının etkileri, konut satış fiyatlarındaki artış grafiğinde net olarak görülebiliyor. Foça'nın aktif olarak kullanılan Kuzey Çevre Yolu bağlantısı ile çalışan nüfusun şehir hayatına devam etmesini sağlayacak zaman tasarrufuna imkan sağlaması ve bölgenin merkeze yakınlığı ilçenin hem yaz hem de kış ayları için tercih edilmesine neden oluyor."

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Muğla'da ise Bodrum ilçesinin artış grafiğinde %55 fiyat artışı ile il bazında ilk sıradaki yerini koruduğunu belirten Maya, "Bodrum, yazlık bölgeler içerisinde cazibesini en çok artıran ilçe olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllardaki özelikle üst gelir grubuna yönelik konut projelerindeki artış, yeme-içme alanlarında dünyaca ünlü markaların ilçede şube açması, dünyaca ünlü isimlerin yazın bölgeye geliyor olması bu artan cazibenin en net göstergeleri olarak sayılabilir. Muğla'da Bodrum ilçesini, Fethiye ve Marmaris ilçeleri %50 fiyat artışı ile Datça ilçesi ise %30 fiyat artışı ile takip ediyor" dedi.

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"DİDİM'DE İNGİLİZLER EV ALIYOR" Aydın'ın Didim ilçesinde eskiden beri gelen İngiliz nüfusundaki artışın güncel tarih itibarıyla aynı trendi koruduğunu söyleyen Maya, "Didim ilçesinde yabancı satışların büyük çoğunluğu İngiliz vatandaşlarına gerçekleşiyor. Bölge genelinde son 6 ayda değerde %30 artış oluştuğu gözleniyor. Kuşadası ilçesinde ise 6 aylık fiyat artışı sahil şeridine yakın yazlık evlerde %40 civarına kadar çıkıyor. Antalya ili içinde alt bölgelere baktığımızda Alanya'nın özelikle farklılaştığını söyleyebiliriz. Alanya özelinde Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte her iki ülke vatandaşlarının konut sahibi olmak için bölgeye olan ilgilerinin yüksek olduğu söylenebilir. İlçenin bazı mahallelerinde yabancıya satışın yüksekliği nedeniyle yasaklamalar da getirilmiş durumda. Alanya'nın konumu, dağ yamacına doğru şehrin büyümesi nedeniyle geniş manzara imkanı ve nem oranının yükseklere çıkıldıkça düşmesi, Gazipaşa Havaalanı'nın devreye alınması, tarım bakımından zengin bir çeşitliliğe sahip olması gibi özelikleri nedeniyle tercih edildiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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"KAŞ'TA VİLLA KİRALAMALARI REVAÇTA" Kaş'ın özellikle villa tarzı yapılaşmanın yoğun olduğunu ve talep edilen kiraların bölgedeki yaşam pahalılığına paralel olarak yabancı turistlerin gelir seviyesi yüksek kesimi tarafından tercih edildiğini söyleyen Maya, şöyle devam etti: "İlçenin yerleşimi, topoğrafyası, konumu nedeniyle çoğu bölgesinde deniz manzarası bulunuyor. Bu bölgede yaz aylarında aylık, sezonluk ve yıllık villa kiralamalarının çokluğu göze çarpıyor. Kemer bölgesinde ise villa tarzı yapılaşma yanında, otel, apart otel ve pansiyon yapılaşması ilçe merkezi içinde yaygın. Bu bölgenin tercihleri arasında şehir merkezine yakınlık, kıyı boyunca ünlü sahilleri olması gibi nedenler yer alıyor."

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"TATİLCİLER OTEL YERİNE VİLLA KİRALAMAYI TERCİH EDİYOR" Turizm tesislerinin konaklama ücretlerinde yaptığı artışların son 2 yıldır yazlık bölgelerdeki trendleri değiştirdiğini belirten Maya, şöyle konuştu: "Pandemi ile başlayan yazlık bölgelerden uzun dönemli ev kiralayarak uzaktan çalışma trendinin ardından, son 2 yıldır konaklama tesislerindeki fiyat artışlarının yanında kısa dönemli ev kiralayarak tatil dönemini geçirme de yükselen bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz ayı geneli değerlendirildiğinde bahsi geçen ilçelerde yer alan yazlık evlerde aylık kiralamalar minimum 30.000 TL/ay civarında gerçekleşirken Antalya ilinde Kaş ve Kemer ilçelerinde aylık kira bedelleri aylık 75.000-90.000 TL aralığına kadar Bodrum'da ise standart bakım durumunda ve kısmen denize mesafeli yazlıklar için aylık kiralamalar aylık 60.000-80.000 TL arasında gerçekleşiyor. Denize yakın konumlarda ise aylık kiralar 200.000 TL'ye kadar çıkıyor. Butik otel fiyatları ise tüm bölgelerde temmuz ayı genelinde oda fiyatı olarak günlük en az 2.500-3.000 TL aralığında. Gecelik bedeller otel kalitesi, konumu ve bakım durumu dikkate alındığında çok daha yukarılara çıkabiliyor.

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Bu doğrultuda özellikle kalabalık aile tatillerinde hem yerli hem de yabancı turistler tarafından aylık kiralamalar sıklıkla tercih ediliyor. Aylık kiralar için talep edilen fiyatların artmasıyla birlikte bazı bölgelerde otel fiyatları ile ev kiralarının benzer düzeylere geldiği görülüyor. Temmuz ayı verileri değerlendirildiğinde Fethiye, Karaburun, Datça gibi ilçelerde ev kiralamanın gecelik bazda daha avantajlı olduğu görülüyor. Kaş, Kemer ve Alanya ilçelerinde ise sezonluk ev kiralamasının otel fiyatları ile yarıştığı söylenebilir. Antalya'daki yüksek kira artışında yabancı talebinin de etkisi görülüyor."

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