Yaşlı adam ve kedilerinin şüpheli ölümü

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Trabzon'un Arsin ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ali Sungur'un (80) 2 kedisiyle birlikte zehirlendiği iddia edildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Arsin'e bağlı Çubuklu Mahallesi’nde 19 yıl önce eşini kaybeden ve yalnız yaşayan Ali Sungur'dan haber alamayan oğlu Halil Sungur, eve geldi. Sungur, eve girdiğinde babasını yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Ölümü şüpheli bulan sağlık ekipleri polis çağırdı. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemenin ardından cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na sevk etti. Yaşlı adamın evinde yapılan incelemede 2 kedinin de ölü bulunması zehirlenme şüphesini ortaya koydu. Ali Sungur gözyaşları arasında defnedildi. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrildi.