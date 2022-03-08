Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”, her pazartesi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yasak Elma 134. son bölüm tek parça izleme linki...

YASAK ELMA 134. BÖLÜM İZLE!

Yasak Elma 134. bölümü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolum/134

YASAK ELMA 134. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru’nun annesi Handan gelir gelmez Kumru’nun başına gelenlerden Yıldız’ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir...