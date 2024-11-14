Yasa dışı bahis operasyonunda son durum: Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, Mehmet Ali Erbil'e ne oldu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlerde yer almıştı. Gözaltı kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlemişti. Peki Yasa dışı bahis operasyonundaki Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, Mehmet Ali Erbil'e ne oldu?
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Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki Yasa dışı bahis operasyonunda son durum ne?
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ÜNLÜ İSİMLERE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaçın da olduğu 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Serdar Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm" yanıtını verdi. Mehmet Ali Erbil de yaptığı açıklamada "Gerçekten hiç bana yakışmayacak bir şey. Sanal kumarın bir parçası olmadığım halde yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar" ifadelerini kullandı .
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmazın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
"KUMARI DAHA NASIL KÖTÜLEYECEĞİZ, MİLLETE DAHA NASIL ANLATACAĞIZ BU İŞİ BİLMİYORUM"
Şüpheli Serdar Ortaç, hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirdi.
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Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, Serdar bey skor ne olur? diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."
Mehmet Ali Erbil de adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yasa dışı bahse itibar edilmemesi gerektiğini daha önce çok kez dile getirdiğini söyledi.
Maltada, Serdar Ortaçla gittikleri bir restoranın açılışında kendilerini yasa dışı bahisin içine çekmeye çalıştıklarını savunan Erbil, "Ben canlı yayında dedim ki Ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum. Böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar. Ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bir şey. Sanal kumarın bir parçası olmadığım halde yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında; şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, Esma Sözen ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
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GÖZALTINA ALINAN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ KİMLER?
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, İbrahim Yılmaz, Esma Sözen, Sefa Caner Sarıçam, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Aleksander Mensikof gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor.
SERDAR ORTAÇ EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BERBEST
Gözaltına alınan Serdar Ortaç, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
"ALLAH BENİ AFFETSİN"
Serbest bırakılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, Malta adasında restoran açılışına katılmak için gittiğini ve orada oyuna geldiğini söyledi.
M.ALİ ERBİL DE EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil de Serdar Ortaç gibi ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ 12 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI
Yasadışı Bahis Soruşturmasında gözaltına alınan diğer iki şüpheli için adli kontrol, 12 şüpheli için ise tutuklama kararı verildi
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YASA DIŞI BAHİS CEZASI NE KADAR?
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından yasa dışı bahis cezaları da merak konusu oldu.
Oluşan suç sebebiyle verilecek yasa dışı bahis suçları ve cezaları şu şekilde:
İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.
Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.
Kişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
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