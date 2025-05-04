Yarısı Bizden Kampanyasında destek tutarı arttı: Kimler kampanyaya başvurabilir, hibe ve kredi tutarı ne kadar oldu?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDA DESTEK ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Yarısı Bizden kampanyasına verilen desteği artırdıklarını söyledi. Erdoğan'ın konuşmalarından başlıklar şöyle;

"Depreme hazırlık ve kentsel dünüşüm çalışmalarımız sosyal konutlarla sınırlı değil. İstanbul'a 141 milyar lira tutarında dönüşüm, sosyal konut başlığında yatırım yaptık. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin lira taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'da destek miktarını 1,875 bin liraya getiriyoruz. İşyerleri için hibe desteğini 437 bin liraya, kredi desteğini de 437 bin liraya yükselitiyoruz. İşyeri dönüşümü için 1 milyona yükseliyor."