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        Haberler Bilgi Ekonomi 'Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni gelişme! Yarısı Bizden kampanyası başvuru tarihi, ödeme planı, şartları, hibe desteği

        'Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni gelişme! Bakan Kurum açıkladı

        Daha önce Yarısı Bizden kampanyasında başvuru tarihi kısıtını kaldırdıklarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya hakkında bir güncelleme yaptıklarını ifade etti ve "Alan bazlı büyük dönüşümlerde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa Bakanlık olarak devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz." dedi. İşte, Yarısı Bizden Kampanyası ödeme planı ile hibe desteği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:47
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        • 1

          İstanbul'da kentsel dönüşümü amaçlayan 'Yarısı Bizden' kampanyası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Alan bazlı büyük dönüşümlerde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa Bakanlık olarak devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz” dedi. İşte, Yarısı Bizden Kampanyası hakkında son gelişmeler...

        • 2

          YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA YENİ ADIM

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir’de Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Kurum, kampanyayı güncellediklerini açıkladı ve şunları söyledi;

          "Vatandaşımız kararını verecek, biz de desteğimizi sunacağız, afetlere hazır bir İstanbul’u vatandaşımızla el ele inşa edeceğiz. Tıpkı deprem bölgesindeki kardeşlerimizle olduğu gibi İstanbul’da da tam bir devlet-millet iş birliğini, birlik ve beraberliğini hayata geçireceğiz. Şimdi, vatandaşımız dönüşümden en güzel şekilde faydalansın diye yeni bir adım daha atıyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa Bakanlık olarak hemen devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz."

        • 3

          YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

          'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor.

          Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.

        • 4

          BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

          Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

        • 5

          HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN ÖDEME YAPMAYA BAŞLAYACAK?

          Kişi, kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

        • 6

          YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?

          Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

        • 7

          KİRACILARA TAŞINMA DESTEĞİ VERİLECEK

          Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Bu kapsamda taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

        • 8

          KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ?

          Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

        • 9

          YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

          İstanbul'da oturan ve kampanyaya başvurmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir.

          YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10
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