Yarın okullar tatil mi? sorusu etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların gündeminde. Ankara, Malatya, Elazığ, Trabzon, Zonguldak, Van, Düzce ve birçok ilede yoğun kar yağışı sürüyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ - 17 ŞUBAT 2020

Ankara'da okulların tatil edilip edilmediği yönünde henüz Ankara Valiliği'nden açıklama gelmedi.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Yarın Malatya'da okulların tatil olup olmadığı yönünde henüz valilikten açıklama gelmedi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

17 Şubat 2020 Pazartesi tatil ilan edilen okullar geldikçe haberimizde de bulunacaktır.