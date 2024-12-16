Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.103,00 %-0,22
        DOLAR 34,9638 %0,02
        EURO 36,7662 %0,07
        GRAM ALTIN 2.985,98 %0,36
        FAİZ 43,70 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 34,47 %0,60
        BITCOIN 104.606,00 %1,72
        GBP/TRY 44,2605 %0,33
        EUR/USD 1,0505 %0,04
        BRENT 73,91 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 4.882,31 %0,36
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay Zeka Zirvesi İstanbul 20 Aralık'ta düzenlenecek - Teknoloji Haberleri

        Yapay Zeka Zirvesi İstanbul, 20 Aralık'ta düzenlenecek

        Yapay zeka, teknoloji, girişimcilik, finans, yatırım ve akademik yaklaşımlarla dolu zengin içeriğiyle Boğaziçi Ventures Yazay Zeka Zirvesi (AI Summit) İstanbul, 20 Aralık'ta gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay Zeka Zirvesi İstanbul 20 Aralık'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boğaziçi Ventures'tan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Ventures, PCME ve ana sponsorlar Intel & Monster öncülüğünde düzenlenen ve bu sene ikincisi kez yapılarak gelenekselleşmeye başlayan zirvenin 2024 yılı ismi, "Görünenin Ötesinde (Beyond the Visible) olarak belirlendi. Maslak 42 Venue'nun ev sahipliği yapacağı zirvede, yapay zeka, teknoloji, girişimcilik, finans, yatırım ve akademik yaklaşımlarla dolu zengin içerik, katılımcılara sunulacak.

        TEKNOLOJİ DEVLERİ YER ALACAK

        Gün boyu sürecek programda, zirvenin ismiyle bağlantılı olarak yapay zekanın doğrudan gözlemlenememesine rağmen hayatları, kültürleri ve öğrenme süreçlerini derinden etkileyen yönlerini, Monster, Intel, Microsoft, Amplitude, BlueStacks ve Google gibi teknoloji firmalarının yöneticileri ile sektörünün önde gelen uzmanları, 2024'teki gelişmeler, çarpıcı örnekler ve yatırımlar kapsamında aktaracak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı
        Kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı
        Habertürk Anasayfa