Yangın bölgesinde ilk fidanlar dikildi

Bilecik'te haziran ayında büyük orman yangınlarının çıktığı Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde ilk fidanlar toprakla buluştu.

Kentte meydana gelen orman yangınlarında 2 ilçeye bağlı 3 köyde toplam 128 yapıda yer alan 150 bağımsız bölümün değerlendirildi. Bu incelemeler sonucunda 23'ü konut, 1'i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığı tespit edildi. Bu bölgede yüzde 60'lık orman kaybı yaşandığı belirtildi. Yanan bölgelerin Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılacağı belirtildi.

Osmaneli'nde yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Filibe-Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov, Bulgar-Türk İş Adamları Derneği ve beraberindeki heyet üyeleri ile Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da katıldığı programda yanan alanlarda fidanlar toprakla buluştu.

Filipe-Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bilecik programımızın en güzel işini yapmanın mutluluğunu yaşadık. Bazen doğa insanlardan daha güçlü olabiliyor. Bu doğal afetler, Türkiye'de Bulgaristan'da da oldu ve tüm dünyada oluyor. Birkaç fidan dikmekle problem çözülmeyecek ama biz yöneticiler bunun için örnek olmalıyız. Bu ziyaretimizin son durağı ama çok önemli. Bu dikilen fidanlar doğaya ve insanlara güzellik ve temiz hava sağlayacak" dedi.