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Yalı Çapkını 10. bölüm izle full HD! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

Yalı Çapkını 10. son bölüm izle!

Yalı Çapkını 10. bölüm 25 Kasım Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü izlemek isteyenler için Yalı Çapkını 10. bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Yalı Çapkını 10. son bölüm özeti...

Giriş: 25.11.2022 - 22:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Star TV ekranlarında her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi son bölüm araştırılıyor. İşte merakla araştırılan Yalı Çapkını dizisi 10. son bölüm özeti hakkında...

  • YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını 10. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yalı Çapkını son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM ÖZETİ

    Suna, Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder. Ferit'in, Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler. Seyran'ın Yusuf'la olan geçmişi, Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

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